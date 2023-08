Dolore per la morte di una volontaria dal cuore d'oro

La sagra di Vigonza che inizia domani 25 agosto e si protrarrà fino al 30 non sarà la stessa dopo la morte di una delle volontarie più assidue e apprezzate del paese, che per anni si è spesa per la riuscita dell'evento. La comunità di Vigonza piange Fernanda Baldan, da tutti conosciuta come Antonietta, punto di riferimento insostituibile della parrocchia Santa Margherita di Vigonza. Le esequie sono in programma domani 25 agosto alle 10. Saranno in tanti coloro che vorranno presenziare al rito religioso per dare l'ultimo saluto alla donna di 86 anni che nel corso della sua vita ha fatto tanto bene e non si è mai tirata indietro quando è stato il momento di aiutare il prossimo.

Chi era

La sua vita si è divisa tra la professione di sarta che ha svolto con eccellenti risultati, al volontariato in parrocchia. Lascia nel dolore i figli Carla e Paolo, la sorella Daniela, tutti i parenti e le persone che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Era una persona che si faceva in quattro per aiutare il prossimo hanno riferito coloro che la conoscevano bene, abbiamo perso un diamante, una figura di rara bellezza interiore. Ne sentiremo la mancanza. Oltre ad essere una moglie e una mamma premurosa e una nonna attenta, Fernanda Baldan, non nascondeva neppure la sua passione per la televisione. Nella sua vita ha partecipato a molteplici provini, riuscendo a partecipare anche ad una puntata del noto programma "Ciao Darwin".