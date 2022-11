Fuma una sigaretta e cade dal terrazzo: morto

Una sigaretta sul terrazzo, un momento di relax che avrà ripetuto chissà quante volte, ma che ieri sera 10 novembre alle 20,30 un uomo di 36 anni ha pagato con la vita. La vittima si chiamava Morgan De Gaspari, aveva 36 anni e viveva con i genitori in una bifamiliare in via San Leopoldo a Vigonza.

I fatti

E' quasi l'ora di cena. il trentaseienne si è recato in camera per ascoltare un po' di musica in attesa di mangiare. Poi in terrazza per una pausa sigaretta. Con tutta probabilità si sarebbe seduto sul parapetto della terrazza. Il fondo del terrazzo era viscido per la pioggia caduta. L'uomo potrebbe aver perso all'improvviso l'equilibrio cadendo a terra rovinosamente. A fare la drammatica scoperta è stato suo padre che è andato in camera per avvisarlo che la cena era pronta, ma non ha trovato nessuno. A quel punto si è affacciato dal terrazzo e ha visto suo figlio a terra ormai privo di vita. In via San Leopoldo si sono subito portati i sanitari del Suem, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di Morgan.

I rilievi

L'allarme è giunto anche al 112 e nella bifamiliare dove è morto Morgan De Gaspari sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. Fin da subito si è escluso il gesto di autolesionismo e la complicità di terzi. La vittima sarebbe rimasto vittima di un tragico infortunio domestico che di fatto, dopo un volo di qualche metro, non gli ha dato scampo.