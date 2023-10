Nessun cartello sul prezzo medio del carburante: stangati in quattro

Quattro distributori di Padova e provincia stangati dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni accertamenti avvenuti a partire da fine settembre fino a ieri 12 ottobre. Nell’ultimo mese, i finanzieri del comando provinciale di Padova coordinati dal maggiore Mario Lanzano hanno proseguito l’attività di controllo a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi del carburante per autotrazione, anche in ragione del contesto di elevata volatilità che ne condiziona l’andamento. In particolare, a partire da metà settembre sono stati effettuati diversi interventi nei confronti dei distributori stradali dislocati a Padova e provincia, al fine di verificare l’esposizione del prezzo medio regionale e la corrispondenza dei prezzi alla pompa dei carburanti per ogni modalità di erogazione (“self” e “servito”) rispetto alla cartellonistica presente nell’impianto.

Gli accertamenti

Nel complesso, sono state contestate 9 violazioni a quattro aree di servizio presenti a Cadoneghe, Padova e due a Vigonza. Le varie sanzioni ammontano complessivamente a oltre 50mila euro. Nello specifico cinque violazioni son o state accertate per mancata esposizione dei prezzi e difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati. Altre quattro, invece, per non aver rispettato gli obblighi di comunicazione all'Osservaprezzi carburanti, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consente

di conoscere in tempo reali i prezzi praticati nei singoli impianti. Attraverso accertamenti approfonditi è emerso come siano state effettuate reiterate omesse comunicazioni che si sono tradotte in multe salate. Le attività ispettive nello specifico settore, tuttora in corso, continueranno anche nelle prossime settimane, impegnando i reparti della Guardia di Finanza della provincia di Padova nella verifica del rispetto dei presidi normativi vigenti. I controlli posti in essere dalla Guardia di Finanza sono finalizzati, inoltre, a garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto e ad acquisire elementi utili per accertare eventuali ipotesi di condotte lesive della libera concorrenza.