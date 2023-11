Blitz interforze: stangata la pasticceria di Capriccio

La pasticceria Voglie Dolci di via Venezia a Capriccio di Vigonza è finita sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Il bilancio è di oltre 20mila euro di multe. Il primo novembre la squadra amministrativa della divisione Pas della Questura, con la collaborazione del personale della Guardia di Finanza, dell'ispettorato territoriale del Lavoro del servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e del servizio igiene alimenti nutrizione hanno effettuato un controllo

dell'attività e le sorprese non sono mancate.

Le contestazioni

La polizia amministrativa ha svolto accertamenti sul titolare e i quattro dipendenti presenti, che non hanno evidenziato irregolarità. E' stato inoltre effettuato il controllo delle autorizzazione e del rispetto delle prescrizioni in licenza, riscontrando che l'autorizzazione Scia non era esposta con una multa di 308 euro. La sanzione più elevata ha riguardato il sistema di videosorveglianza. Le forze dell'ordine hanno appurato che erano state installate delle telecamere senza aver apposto il cartello di

avviso di area videosorvegliata. Bilancio di questa irregolarità, 20mila euro. E' stato accertato che nell'esercizio commerciale non era esposto il cartello di divieto di somministrazione bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Questo dettaglio ha comportato un'ulteriore verbale di 250 euro. Le forze dell'ordine hanno accertato come non fosse stato esposto il listino prezzi all'esterno del locale o comunque visibile dall'esterno. Qui la multa prevista è di 516 euro. Inoltre seguiranno accertamenti presso l’agenzia dei Monopoli sulla licenza per la vendita degli alcolici e presso il comune di Vigonza sulla presenza del plateatico esterno. Ma non è tutto: il Sian ha rilevato la presenza di prodotti mal conservati e non tracciabili, che sono stati immediatamente smaltiti in pattumiera, per cui è prevista una sanzione di 1500 euro e il mancato rispetto del manuale di autocontrollo Haccp per cui è prevista una sanzione di 2mila euro. Gli accertatori hanno riscontrato gravi carenze igieniche in relazione alle quali è stato prescritto un servizio di pulizia straordinaria e manutenzione dei locali. Il personale dello Spisal intervenuto per accertare le direttive legate alla sicurezza del luogo di lavoro, si è riservato di valutare successivamente d’ufficio i relativi documenti di valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori. La Guardia di Finanza ha avviato una verifica fiscale ed ha contestato il mancato aggiornamento del registratore di cassa. Irregolarità che comporta un verbale di 258 euro. L’Itl, infine, ha rilevato il non corretto inquadramento di una lavoratrice in relazione all’attività svolta e verificherà se è stata comunicata l’installazione delle telecamere che riprendono i lavoratori e che questi abbiano firmato una liberatoria depositata presso lo stesso ispettorato.