«Ringrazio tutta l’amministrazione, la cittadinanza ed il parroco per l’aiuto morale»

Il sindaco di Vigonza parteciperà, in rappresentanza dell’intera comunità, alle esequie di Giada Zanola, che saranno celebrate domani, giovedì 6 giugno alle 13.45 nella chiesa parrocchiale di San Silvestro a Folzano (Brescia), il paese di origine di Giada e della sua famiglia. Nella giornata dei funerali, il sindaco, raccogliendo la spontanea partecipazione dei sentimenti dell’intera cittadinanza, ha proclamato il lutto cittadino, manifestando così in modo solenne il dolore della città per questa grave e dolorosa perdita stringendosi intorno ai famigliari e agli amici di Giada. Per tutta la giornata di domani le bandiere saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici comunali. Si invita la cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività produttive, a manifestare il proprio cordoglio partecipando nelle forme che riterranno più opportune al lutto cittadino.

Il papà di Giada ringrazia

E proprio ieri 4 giugno al sindaco è arrivata una lettera di ringraziamento da parte della famiglia. «Ringrazio tutta l’amministrazione, la cittadinanza di Vigonza ed il parroco don Alessandro per la vicinanza e l’aiuto morale che abbiamo ricevuto dopo la tragica scomparsa della nostra amata Giada – ha scritto il padre Gino Zanola - il vostro è stato un interessamento che non dimenticheremo mai e non sappiamo come vi possiamo ripagare. Grazie infinte».

Indagini

L'ultimo tassello che manca in questa cruda vicenda di cronaca è il cellulare di Giada Zanola che gli investigatori della Squadra Mobile di Padova stanno cercando senza sosta. Nello smartphone della vittima di femminicidio i poliziotti confidano di trovare elementi decisivi a rendere ancora più limpido il quadro della vicenda e soprattutto a ricostruire gli ultimi istanti di vita della giovane mamma. Due le ipotesi: il telefono potrebbe essere caduto con Giada giù dal cavalcavia e quindi essere stato distrutto dal transito di auto e mezzi pesanti in autostrada, oppure il compagno Andrea Favero potrebbe aver fatto in tempo a farlo sparire subito dopo il delitto.