Che fine ha fatto lo smartphone di Giada? Ricerche senza sosta

Sono passati ormai diversi giorni da quel 29 maggio in cui alle 3,30 secondo l'accusa Andrea Favero ha gettato giù dal cavalcavia di via Prati a Vigonza il corpo di Giada Zanola cagionandole la morte. Giorni interminati in cui si sta cercando di trovare un movente, di accertarsi della totale colpevolezza del compagno e soprattutto di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Giada. C'è da capire come la giovane mamma sia arrivata al cavalcavia che si affaccia sull'autostrada A/4, cosa abbia fatto Adrea Favero prima di scaraventarla nel vuoto, se la donna fosse cosciente o prima dell'agguato sia stata avvelenata o drogata. In mezzo a questi importanti e decisivi interrogativi sui quali lavorano giorno e notte gli investigatori della Squadra Mobile sotto il coordinamento del pubblico ministero Giorgio Falcone, resta anche un ulteriore tassello che potrebbe diventare decisivo per le indagini. Che fine ha fatto lo smartphone di Giada? E' finito in autostrada ed è stato disintegrato dai mezzi in transito, l'ha fatto sparire il compagno camionista? Interrogativi che gli investigatori desiderano sciogliere in tempi rapidi per studiare la vita di Giada e il suo tribolato rapporto di coppia prima del tragico fatto di sangue,

La mamma dell'indagato non crede che suo figlio sia un assassino

«E' molto affranto, nessun altra parola posso dire. Spero - ha detto la mamma di Andrea Favero - che l'avvocato mi dia quanto prima informazioni. Mi pare che sia impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Adesso devo pensare al loro bambino di tre anni. Non li ho visti male negli ultimi tempi. In merito all'annullamento del matrimonio mio figlio non l'ha presa bene, ma voleva andare avanti. Giada era una bravissima persona che lavorava tanto. Ora vorrei capire cosa è successo. Non mi faccio alcun pensiero, voglio prima capire. Spero di avere quanto prima il nullaosta dall'avvocato per vedere Andrea in carcere».