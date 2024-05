Le ha scritto un messaggio dopo averla uccisa per crearsi un alibi

L'autopsia sul corpo di Giada Zanola, 33 anni, nata in provincia di Brescia, servirà a capire come la giovane mamma sia stata uccisa. Oggi 31 maggio, dopo aver metabolizzato l'ennesimo femminicidio, si aprono diversi scenari sulle cause che hanno portato al decesso. Resta infatti da capire se la donna sia volata dal cavalcavia di via Prati a Vigonza ancora viva, oppure il compagno Andrea Favero 39 anni camionista, l'abbia uccisa in precedenza e poi l'abbia gettata nel vuoto per crearsi l'alibi del suicidio. In tal senso in queste ore verrà affidata al dottor Claudio Terranova, della Medicina legale di Padova l'autopsia. Al professionista anche il compito di effettuare accertamenti tossicologici sui tessuti della giovane mamma per sciogliere qualsiasi dubbio sul decesso.

Le ipotesi di omicidio

Gli investigatori della Squadra Mobile di Padova con il coordinamento del pubblico ministero Giorgio Falcone, vogliono capire nel dettaglio come siano andate le cose. Ebbene, Giada potrebbe essere stata colpita già in casa e poi adagiata in auto e in un secondo momento gettata nel vuoto. Tra i due potrebbe esserci stata una colluttazione in auto degenerata nell'omicidio. La donna potrebbe essere stata gettata nel vuoto e, ancora viva, uccisa da un camion che percorreva la A/4 e che nell'oscurità non ha potuto evitare l'ostacolo. In questo contesto di ipotesi al momento il compagno Andrea Favero non è di aiuto agli inquirenti avendo riferito agli investigatori davanti al magistrato di avere un vuoto. Resta il fatto che il camionista aveva studiato tutto nei minimi dettagli. Al punto da inviare un messaggio sul cellulare della compagna post mortem in cui le scrive: "Sei andata al lavoro? Non ci hai nemmeno salutato!!". Un messaggio giunto sullo smartphone di Giada alle 7,38 quando ormai il suo corpo senza vita in autostrada era stato rinvenuto e si ipotizzava il gesto estremo. Anche di questo l'indagato dovrà dare importanti spiegazioni a chi lo sottoporrà ad interrogatorio.