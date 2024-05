Il dolore del sindaco: «Basta femminicidi, occorre una svolta»

La morte di Giada Zanola per mano del suo compagno Andrea Favero, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Questura, è l'ennesimo femminicidio che sconvolge l'opinione pubblica. Giada, commessa di 34 anni e Andrea, autotrasportatore di 39, da qualche tempo, sempre secondo la ricostruzione della polizia e il coordinamento dell'autorità giudiziaria, stavano vivendo un periodo di crisi. Durante l'interrogatorio l'indagato avrebbe ammesso i propri timori in caso di separazione, di non poter più vedere il figlio. Il tragico epilogo il 29 maggio attorno alle 3,30 quando la donna, al culmine di una furibonda lite, è stata lanciata giù dal cavalcavia.

Il dolore del sindaco

«A nome della città di Vigonza, e mio personale, e di tutta l’amministrazione - ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia di Giada per questo fatto molto grave che ha sconvolto tutti. Stiamo seguendo la vicenda in contatto con le forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini. Esprimiamo anche un pensiero di affetto al piccolo al quale come amministrazione assicuriamo ogni aiuto e sostegno che sarà necessario. In questa vicenda c’è poi una triste coincidenza: proprio pochi giorni fa l’assessore sociale Sabrina Boscaro aveva pubblicato e diffuso i numeri da contattare a disposizione delle donne vittime di violenza, perché ci sono ancora troppe situazioni di difficoltà e di donne vittime di violenza e di abusi che non vengono denunciati o segnalati per paura o per timore e questa cosa non possiamo accettarla».