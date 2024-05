«Ho chiesto al papà di Giada di partecipare alla fiaccolata». Favero non parla

Il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro nel primo pomeriggio di oggi 31 maggio ha parlato al telefono con Gino Zanola, il papà di Giada. «Per prima cosa gli ho espresso tutta la mia personale vicinanza ed il mio cordoglio, e poi quello dell’intera amministrazione e della comunità di Vigonza. Ho parlato del dolore e dell’incredulità di queste ore e gli ho manifestato tutta la nostra solidarietà. In questi giorni è tra Padova e Brescia. L’ho invitato ad essere presente insieme alla comunità alla fiaccolata che abbiamo organizzato per lunedì sera 3 giugno, e mi ha assicurato che farà il possibile per poter partecipare. Per quanto riguarda i funerali, aspetta la conclusione dell’autopsia e il nostro nulla osta. Poi il papà ha parlato di altre questioni molto personali sulle quali preferisco non dire nulla perché sono confidenze e riflessioni di un papà addolorato. Prima di salutarci mi ha ringraziato ancora per le mie parole di cordoglio e la vicinanza, e ci sentiremo per la fiaccolata e per i funerali. Da parte mia gli ho assicurato massima disponibilità per qualsiasi cosa: dai funerali al nipotino, per qualsiasi cosa gli serva il comune di Vigonza c’è».

Scena muta davanti al giudice

Nel frattempo nel carcere Due Palazzi di Padova il trentanovenne Andrea Favero, unico indiziato per l'omicidio della compagna Giada Zanola ha fatto scena muta all'interrogatorio di garanzia. Di fronte al giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro e al pubblico ministero Giorgio Falcone, l'indagato, tutelato dall'avvocato Laura Trevisan, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non rilasciando neppure dichiarazioni spontanee. Ebbene, il giudice non ha convalidato il fermo, ma per il camionista è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Se dalle parole di Andrea Favero non è uscito alcun dettaglio legato all'omicidio di Giada, molto potrà invece emergere dall'esame autoptico che proprio in questi minuti, alle 16,30, dovrà chiarire le modalità con cui la giovane mamma è stata uccisa.