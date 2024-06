Momenti intimi immortalati con lo smartphone: Giada temeva il ricatto

Foto e filmati osè, paura di essere avvelenata. Negli ultimi tempi Giada viveva nella paura. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato lo smartphone di Andrea Favero, compagno di Giada Zanola. Il motivo è semplice: nelle ultime ore è emerso che la vittima temesse che l'uomo potesse divulgare materiale fotografico e video intimo. Ecco perchè la Procura, messa al corrente di questa eventualità, affiderà una consulenza ad un tecnico informatico che dovrà analizzare nei minimi dettagli il materiale in memoria nel telefono del camionista di Vigonza. Gli agenti sono venuti a conoscenza di questa possibilità attraverso un'amica di Giada che ha parlato di paure concrete della giovane mamma che temeva di essere ricattata dal compagno, avendo in suo possesso materiale che la riguardava e la raffigurava nella sua intimità. Se lo smartphone di Andrea Favero è ora sotto la lente d'ingrandimento di tecnici esperti, quello della vittima è scomparso. L'ipotesi più accreditata è che nel volo dal cavalcavia sia andato distrutto. Per ovvi motivi non si esclude neppure che l'autore del delitto l'abbia fatto sparire nell'immediatezza dei fatti.

Il timore di essere avvelenata

Quello dei filmati hot non era solo l'incubo di Giada. La stessa, confrontandosi con un'amica aveva il timore che Andrea potesse avvelenarla. Insomma, che l'uomo potesse farle assumere, veleni, medicine, o droghe, per distruggerla lentamente. Informazioni queste raccolte dagli investigatori dopo aver sentito sia le amiche fidate della vittima, ma anche il nuovo uomo con cui da qualche tempo aveva allacciato una relazione extra. Non era una semplice scappatella. A confermare questo, il fatto che Giada era pronta a lasciare il suo ruolo di commessa per andare a lavorare in una stazione di carburante di Vigonovo dove poteva stare più vicina al nuovo amore della sua vita. Al momento, tuttavia gli investigatori non si pronunciano, lasciando tuttavia aperte molteplici ipotesi. Da un primo esame esterno sul corpo di Giada non sarebbero emersi segni di botte, o lesioni compatibili ad una aggressione da parte del compagno. Si sono evidenziate solo alcuni segni sul collo che Giada aveva giorni prima riferito di aver subito da Andrea. Con alcune foto le aveva mostrate all'amica del cuore.