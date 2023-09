Omicidio Vigonza: l'arma del delitto? Un banale tagliaunghie

Il trentenne tunisino Marouen Ben Amer di 30 anni è stato ucciso con un colpo sferrato alla coscia con un taglia unghie. Un fendente che ha centrato in pieno l'arteria femorale provocando una lesione che è risultata fatale, fino a provocare la morte per dissanguamento del nordafricano. I due presunti assassini che si trovano reclusi nel carcere di Sanremo, lunedì 25 settembre, difesi dall'avvocato Elisabetta Costa, davanti al Gip si sono avvalsi della falcoltà di non rispondere. Già nei prossimi giorni potrebbero essere trasferiti al Due Palazzi a Padova. Essendosi costituiti, il giudice non ha convalidato il fermo, mancando il pericolo di fuga, ma ne ha disposto la misura restrittiva in carcere.

Chi sono

Nei guai con la giustizia ci sono Abdel Kader Ben Ahmed, 43 anni tunisino, con una sfilza di precedenti alle spalle per stupefacenti e il connazionale Arbi Bouthouri, 36 anni, che fino alla sera dell'omidio risultava sconosciuto alla giustizia. Non hanno una residenza precisa, hanno sempre dimorato tra Padova e l'immediata cintura urbana. Risultano di fatto irregolari sul territorio nazionale.

Il movente

Sono ancora lacunose le informazioni legate al movente dell'omicidio che si è verificato il 16 settembre tra le 19,30 e le 20,30 nell'area verde di via Moro a Vigonza. Spetterà all'autorità giudiziaria capire se i due arrestati abbiano teso un agguato alla vittima, oppure la tragedia si sia consumata al termine di una furibonda lite. E perchè si è arrivati ad uccidere? La strada più seguita è quella del debito non corrisposto, ma tutte le piste non vengono trascurate. I due fermati in Liguria e poi portati in carcere hanno ripetuto più volte che non volevano uccidere. Saranno le indagini a fare chiarezza.

La fuga

Uno dei tanti interrogativi che i carabinieri del Nucleo investigativo dovranno sciogliere è anche quello legato alla dinamica della fuga. Come hanno fatto i due assassini a raggiungere la Spagna, a vivere quasi sette giorni in un paese senza un lavoro e un soldo in tasca? Chi può averli aiutati? L'unica cosa certa al momento è che a tradirli sono state in prima battuta le immagini della videosorveglianza presenti sul luogo dell'omicidio e successivamente le telefonate che dalla Spagna hanno effettuato ad amici e conoscenti a Vigonza. Poi la richiesta d'intervento all'avvocato e la definitiva resa.