/ Via Aldo Moro

Strattonato a terra e rapinato davanti al bancomat

E' successo ieri alla filiale Unicredit di via Aldo Moro a Vigonza. I due banditi hanno agito a volto scoperto. Hanno atteso che la vittima digitasse il pin per entrare in azione. E' caccia aperta in tutta l'area per assicurarli alla giustizia