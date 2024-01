Armato di pistola irrompe in tabaccheria: bottino 300 euro

Rapina a mano armata il 9 dicembre in via Bachelet a Vigonza . E' successo nella frazione di Busa ai danni della rivendita di tabacchi Cavallini. Un bandito con il volto travisato attorno alle 18 è entrato nell'esercizio commerciale quando all'interno non vi erano clienti. Dopo aver puntato l'arma addosso al commerciante, gli ha intimato di consegnargli l'incasso. Il tabaccaio ha indicato al malvivente dove fosse la cassa. Quest'ultimo è entrato dietro la consolle e ha arraffato 300 euro, poi si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Non appena il bandito ha lasciato il negozio il titolare, illeso, ha subito allertato i numeri d'emergenza.

Le indagini

Dai primi riscontri raccolti dai carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza ad agire sarebbe stato un bandito giovane che si sarebbe espresso in italiano senza particolari inflessioni dialettali. Da quanto appreso dopo la rapina l'uomo si è dileguato a piedi. Non è escluso che poco distante avesse un complice in auto pronto a favorirgli la definitiva fuga. I carabinieri hanno acquisito i filmati della videosorveglianza e adesso stanno stringendo il cerchio attorno al bandito. Obiettivo è quello di rintracciarlo in tempi rapidi visto che non è escluso che possa tornare a colpire a stretto giro. Non si tratterebbe di un professionista, ma gli investigatori dell'Arma per ovvi motivi non escludono alcuna ipotesi.