Rogo alla Amazon c'è l'ombra del dolo: danni ingenti

Pauroso incendio nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla sede Amazon di via Trevisan a Vigonza. Dai primi riscontri e spunti investigativi, ci sarebbe l'ombra del dolo,. Sono andati completamente distrutti almeno cinque mezzi, mentre altri sono stati seriamente danneggiati. L'allarme è stato tempestivo e sul luogo dell'incendio sono arrivati più mezzi dei vigili del fuoco. L'area è stata circoscritta per evitare che qualcuno potesse pericolosamente avvicinarsi alla zona dell'intervento.

Le indagini

Sono accorsi in via Trevisan i carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza che con il coordinamento del comando provinciale stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Verranno visionate tutte le immagini della videosorveglianza con l'obiettivo di raccogliere possibili spunti investigativi riconducibili ai possibili piromani. Non si segnalano ferite o persone che abbiano necessitato delle cure del pronto soccorso.