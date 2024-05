Sgomberato all'alba il parcheggio abusivo dei camion

Sgombero del parcheggio abusivo di camion in via Rigato. Il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro: «Eseguita la sentenza del Consiglio di Stato». Questa mattina 21 maggio ha preso il via lo sgombero dell’area adibita a parcheggio abusivo dell’azienda di trasporti Rosetta Maschio, in via Rigato a Peraga di Vigonza. Le operazioni di sgombero, disposte dalla Questura di Padova, con il supporto e in collaborazione dei carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza e della Polizia Locale di Vigonza, sono iniziate verso le 8, in esecuzione di un’ordinanza del gennaio del 2022 con cui il Comune aveva imposto la demolizione del capannone e il ripristino dell’originario stato dei luoghi confermata dal Consiglio di Stato con una sentenza del dicembre 2023.

La soddisfazione del sindaco

«Nei giorni scorsi ho incontrato la proprietà invitandola ad abbandonare l’area spontaneamente, cercando di evitare così lo sgombero di forzoso e l’intervento delle forze dell’ordine - afferma il sindaco Gianmaria Boscaro -. gli avevo proposto anche delle altre aree in cui spostare i mezzi in modo temporaneo per non aggravare la situazione, ma i colloqui non hanno dato esito positivo. Con l’operazione di oggi è stata data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, oggi non c'era più nessun tipo di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione. Ora, come prescrive la legge in casi di abusi edilizi non sanati, l’area è di proprietà del Comune e nella nostra disponibilità e si dovrà decidere cosa farne. Ringrazio per il loro operato la Questura e tutte le forze dell’ordine». Per il pomeriggio è stato fissato un nuovo incontro tra il sindaco e i titolari dell’azienda di autotrasporti. Al termine dello sgombero, l’area è stata messa in sicurezza.