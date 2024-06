Sottopasso percorribile grazie ad una pompa provvisoria

Sono in corso a Vigonza le operazioni di svuotamento del sottopasso ciclabile di via Cavour, lungo la Regionale 515 “Noalese”. Da domani 8 giugno il sottopasso sarà percorribile in sicurezza grazie all’installazione di una pompa provvisoria. Nelle settimane scorse, a causa delle intense piogge, il manufatto, che si trova sotto la Regionale, si è riempito d’acqua e i tecnici comunali, su incarico dell’amministrazione comunale, avevano provveduto a svuotarlo. Tuttavia, al seguito del ripetersi di eventi climatici avversi con abbonanti piogge, il tunnel si è nuovamente riempito ed è stato quindi necessario provvedere ad un secondo intervento per liberare l’acqua stagnante.

Il commento dell'assessore

«Abbiamo accertato che il sistema di deflusso non è funzionante, è stato necessario prevedere un intervento più strutturale e abbiamo pertanto provveduto ad ordinare le nuove pompe di sollevamento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Cacco - ed è il motivo per cui, per ben due volte consecutive, il sottopasso ciclabile si è riempito d’acqua. A ciò va aggiunto che il fossato di scolo era in parte ostruito proprio a cause dell’acqua piovana che ha trascinato con sé molti detriti e foglie, e che ed è stato pertanto predisposto un piano di intervento che ne prevede la pulizia. Le pompe nuove sono già state ordinate e saranno installate la prossima settimana così come è già stato concordato l'intervento di pulizia delle condotte e dei fossati di scolo. Eravamo già intervenuti una prima volta per svuotare il sottopasso con l’ausilio dell'autobotte comunale, ma le continue piogge non ci hanno aiutato».

Le precisazioni del sindaco

Quello in corso è quindi un intervento provvisorio, in attesa della sostituzione delle pompe danneggiate. «In attesa dell'intervento definitivo, previsto per la prossima settimana – aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro - abbiamo deciso di installare una pompa provvisoria che consentirà di svuotare e mantenere libero il sottopasso e di renderlo pertanto fruibile a pedoni e ciclisti».