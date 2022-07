In preda ai "fumi" dell'alcol precipita dal ponte: salvato dai pompieri

Ha esagerato con le birre, poi, in preda ai fumi dell'alcol è volato giù dal ponte del fiume Brenta all'altezza di Busa di Vigonza. I fatti si sono consumati sabato sera, 16 luglio 2022 in via Padova. A dare l'allarme al 113 è stato un passante che ha notato un nuovo riverso a terra che si lamentava in fondo al ponte. Oltre agli agenti della sezione "Volanti" in via Padova sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Il ferito, che è stato identificato in un cittadino originario della Romania di 44 anni, è stato caricato su una barella spinale e trasportato fino alla sede stradale. Qui dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale a Padova. Dopo i primi accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. L'attività di pompieri e personale del Suem 118 si è conclusa dopo le 22.