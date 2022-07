Fiamme alla Berti, brucia un silos: danni importanti, ma nessuno ferito

Fiamme oggi, 19 luglio 2022 alle 10,30 all'azienda "Berti pavimenti in legno" di via Rettilineo, nella zona industriale di Villa del Conte. L'incendio ha interessato uno dei silos della ditta adibito a ricovero segatura di scarto. L'allarme antincendio si è azionato tempestivamente e tutti i dipendenti dell'attività, sul mercato da 70 anni, sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale. In via Rettilineo sono giunte più squadre dei Vigili del fuoco che hanno faticato non poco a mettere in sicurezza l'area. A provocare il rogo, oltre alle temperature torride che si registrano in questi giorni e quindi favoriscono un processo di auto combustione, potrebbe essere stata la scintilla partita da una sega che ha intaccato materiale particolarmente infiammabile. L'area è stata messa completamente in sicurezza nel tardo pomeriggio. I danni ammonterebbero a qualche decina di migliaia di euro, ma soltanto nei prossimi giorni dopo un inventario sarà possibile calcolare cosa abbia provocato l'incendio in termini economici. I vertici dell'azienda oggi hanno comunque mantenuto attivo il servizio segreteria della Berti, per tenere al corrente la clientela su quanto era capitato e su eventuali possibili ritardi nella consegna di materiali.