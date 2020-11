Villa del Conte: sanzionati in ventidue, commemoravano un defunto

Alle 17e 30 di sabato 14 novembre, durante i controlli messi in atto dai carabinieri sono stati multati in ventidue. Tutti di origine rumena, si sono ritrovati in un bar a Villa del Conte. I ventidue erano stati a un funerale di un loro caro e si sono dati appuntamento in un bar. Sanzionato anche il gestore del bar che ora rischia la chiusura.