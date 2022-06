Villa Draghi: il comune festeggia cinquant’anni di uso pubblico 

Una serata evento in occasione del 50esimo anniversario dell’acquisizione di villa Draghi da parte del Comune di Montegrotto Terme è in programma per mercoledì 15 giugno alle 21 in piazza Roma.

Villa Draghi

«Villa Draghi - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - è uno dei beni culturali più preziosi del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di festeggiarla facendola scendere idealmente in centro per celebrare il 50° anniversario d'acquisto da parte del Comune». La serata prevedere interventi d Riccardo Mortandello, Gino Micheli, sindaco dal 1970 al 1973, Elvio Cognolato sindaco dal 1997 a 2001 e Luisa Calimani, presidente dell’associazione Villa Draghi e un concerto del complesso strumentale di Montegrotto Terme. «Come Amministrazione - prosegue Mortandello - intendiamo per i prossimi anni valorizzare l'intero complesso del parco pubblico, non solo attraverso un calendario di eventi trasversali, ma anche grazie a grandi e piccoli interventi di recupero architettonico e ambientale. Un bene che nella nostra volontà deve essere sempre più vissuto e amato da sampietrini e turisti».Sarà inoltre installato un maxi-schermo dove verranno proiettate fotografie storiche della Villa.