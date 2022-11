Svaligiata una casa in pochi minuti nonostante il sistema d'allarme in funzione

Si fa sempre più preoccupante l'emergenza furto nell'alta padovana. Venerdì sera, 25 novembre, alle 20,15 i ladri hanno svaligiato una villa di via Cardinale Francesco Pisani nella frazione di Abbazia Pisani a Villa del Conte.

I fatti

Ignoti, approfittando dell'assenza dei proprietari, dopo aver forzato la recinzione esterna dell'abitazione, con attrezzi da scasso sono riusciti a fare irruzione in casa. Nonostante il sistema d'allarme abbia iniziato a suonare all'impazzata, i malviventi sono riusciti a portar via gioielli e monete per un bottino di circa 8mila euro. Poi sono fuggiti attraverso i campi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Non è dato sapere se un complice li attendesse al volante di un auto per completare la fuga.

Il sindaco

«Il nostro controllo di vicinato si è subito attivato quando è scattato l'allarme in abitazione - ha raccontato il primo cittadino Antonella Argenti - anche l'intervento dei carabinieri è stato tempestivo. Dispiace per quanto è capitato. Invito la mia collettività a prestare massima attenzione a fronte di qualsiasi situazione sospetta si dovesse verificare e non esitare a contattare i numeri d'emergenza per richiedere un tempestivo intervento. Sono mesi critici questi, caratterizzati da un aumento dei reati predatori. Dobbiamo fare fronte comune per rendere la vita difficile a chi sbarca il lunario compiendo furti ed ogni genere di reato».