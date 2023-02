Un cuore pieno d'amore, ma troppo fragile: addio a Emanuele Caccaro

La comunità di Villa del Conte piange la morte di Emanuele Caccaro, 47 anni, morto giovedì 2 febbraio a causa di complicanze cardiache successive ad un trapianto di cuore. Nello strazio ci sono ora la moglie Barbara e quattro figli, nati con due parti gemellari. A piangere l'adorato Emanuele ci sono anche i suoi genitori Anna ed Ottorino e i fratelli Alessandro e Caterina. Non appena appreso della disgrazia anche il sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, attraverso i social ha voluto trasmettere alla famiglia del quarantasettenne tutta la sua vicinanza.

I funerali

Lunedì 6 febbraio alle 15 nella parrocchia di Villa del Conte sono in programma le esequie di Emanuele Caccaro. E' probabile che saranno in tanti coloro che vorranno presenziare all'ultimo saluto al quarantasettenne che pur avendo vissuto una vita irta di difficoltà sul fronte della salute fisica, non ha mai negato un sorriso, non si è mai tirato indietro quando è stato il momento di aiutare il prossimo. Proprio per questo la sua prematura scomparsa ha lasciato il paese di Villa del Conte senza fiato. Spetterà ora alla moglie e ai suoi giovani figli portare avanti l'esempio di dignità e onestà che Emanuele ha sempre avuto nel suo dna.