Vandali negli spogliatoi della palestra, il sindaco: «Vi aspetto per riparare insieme all'errore»

Grave atto vandalico messo a segno da ignoti nella notte tra sabato e domenica 30 giugno negli spogliatoi della palestra comunale di Villa del Conte. Qualcuno dopo aver fatto irruzione nella struttura ha preso di mira gli estintori e li ha svuotati del contenuto su pavimenti e pareti. Poi li ha spaccati. Sui muri e per terra sono stati rinvenuti disegni a sfondo sessuale e scritte sulle quali stanno ora indagando i carabinieri. Al momento per ovvi motivi non viene tralasciata alcuna ipotesi, ma tutto fa pensare che la bravata di cattivo gusto sia opera di una baby gang locale che sta cercando di imporsi agli occhi dei coetanei ponendo in essere comportamenti sopra le righe e soprattutto dei veri e propri reati punibili penalmente. Obiettivo di tutti è quello di identificare quanto prima i responsabili e tracciare un piano per contrastare ogni forma di devianza giovanile, sconfiggere il bullismo ed evitare che possano accadere situazioni ben più gravi con under diciotto protagonisti in negativo.

Il sindaco

A portare alla luce l'episodio è stato oggi il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti che ha riferito: «Sono stati avvisati i carabinieri e si stanno svolgendo le indagini, ma chiedo ai genitori di collaborare ed informarmi qualora fossero a conoscenza di qualcosa. Mi piacerebbe tanto parlare con questi ragazzi, che pare siano del paese, per capire se comprendono la gravità dei segni usati e magari capire il loro messaggio, per noi adulti, con queste tristi azioni». Il primo cittadino ha concluso con un appello: «Io sono qui ragazzi e mentre cerco di capirvi ed ogni giorno lavoro per voi, vi aspetto per riparare insieme un errore che alla vostra età può capitare. Sono qui per rimediare insieme alle vostre famiglie».