Investe due pedoni in strada e fugge in moto: rintracciato e denunciato

E' successo l'11 marzo in via Valli a Villa Estense. Nei guai è finito un uomo di 37 anni del posto che dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per lesioni personali ed omissione di soccorso. I due feriti guariranno in pochi giorni