Si scaglia contro la moglie a letto e la accoltella: sfiorato un altro femminicidio

Terrore nella notte tra il 3 e il 4 settembre a Villafranca Padovana. Un uomo ha atteso la che la moglie andasse a letto poi l'ha aggredita e ferita con un coltello. L'autore della violenza è stato arrestato. A dare l'allarme al 112 è stata la stessa vittima che è riuscita, nonostante le ferite, a trovare la forza per prendere il suo telefono e a chiedere aiuto. L'uomo di fronte ai militari dell'Arma non ha opposto alcuna resistenza. Per lui si sono aperte le porte del carcere con l'accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe entrato in camera da letto e avrebbe aggredito la donna con un coltello da cucina mentre si trovava a letto al buio. Le ferite riportate alla spalla, al braccio e alla mano dalla vittima, sono compatibili con la difesa posta in essere dalla moglie. Per la valutazione e la cura delle lesioni la donna è stata trasportata all’ospedale di Padova. Siamo di fronte ad una una tragedia sfiorata e annunciata poiché già in precedenza, un anno e mezzo fa, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare su un provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di denuncia per maltrattamenti. Recentemente la coppia si è riavvicinata, probabilmente con la promessa che le cose sarebbero cambiate e da venerdì scorso primo settembre hanno ripreso la convivenza. Fino all’aggressione di stanotte che con tutta probabilità chiude definitivamente una drammatica convivenza.

L'appello dei carabinieri

Si invitano le vittime di maltrattamenti a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine già dal primo episodio al fine di scongiurare, anche grazie all’attivazione del “codice rosso” tragici epiloghi che sempre più spesso sono alla ribalta delle cronache. Una segnalazione fatta in maniera tempestiva può davvero salvare una vita.