Un passato "scomodo" da pusher, ora il conto da pagare

Un passato da spacciatore. Ora per un cittadino nordafricano è arrivato il momento di pagare il conto con la giustizia. Rintracciato dai militari, non ha opposto alcuna resistenza essendo al corrente della misura in arrivo. I carabinieri della stazione di Limena hanno rintracciato e arrestato un 31enne di origine tunisine, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza al provvedimento di

esecuzione di pene concorrenti emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Padova. L’uomo che stava scontando una pena per altri fatti in detenzione domiciliare a Villafranca Padovana, il 20 giugno è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Padova, dove dovrà scontare una pena di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio per i fatti commessi a Padova dal 2016 al 2021.