Omicidio di Villafranca, la difesa dell'indagato: «Mi sono difeso dalle botte»

Il gip del tribunale di Padova ha convalidato l'arresto di Giacomo Friso 34 anni, che sabato 27 aprile all'alba in via Gomiero a Villafranca Padovana ha colpito mortalmente il vicino di casa Michael Boschetto con una coltellata ad un fianco. Al giudice per le indagini preliminari l'indagato ha dato una propria versione di quegli atti concitati riferendo che i rapporti con Boschetto, tre anni più giovane, sono stati tesi fin dalla tenera età. Insomma, tra i due era scontro totale. Quando gli è stato chiesto di raccontare quanto accaduto il 34enne avrebbe riferito di aver incrociato sotto casa Boschetto che voleva picchiarlo e dunque di essersi difeso con il coltello. Per quanto avvenuto Friso si trova già da sabato sera recluso al carcere Due Palazzi di Padova con l'accusa di omicidio volontario.

L'arma del delitto

Nel giardino dell'abitazione di Friso i carabinieri accorsi subito dopo l'allarme hanno rinvenuto due coltelli. Le armi sono state sequestrate e ora toccherà ai Ris di Parma effettuare tutti gli accertamenti del caso per capire quale abbia inferto il colpo letale al trentunenne. Nel frattempo giovedì 2 maggio è stata fissata l'autopsia sul corpo di Michael Boschetto per conoscere nel dettaglio cosa abbia provocato il suo decesso. Ci sono dei passaggi della deposizione di Friso al gip che ancora devono essere studiati nel dettaglio. A cominciare dal fatto che l'indagato avrebbe riferito di aver colpito il rivale ad un fianco, ma di fatto la ferito mortale risulta dalla parte opposta di quella dichiarata dal 34enne.

Manca il movente

Cosa c'è dietro l'omicidio di via Gomiero? Le strade degli inquirenti porterebbero tutte verso la piaga della droga, con l'autore del delitto che potrebbe aver chiesto alla vittima di accompagnarlo ad acquistarla e di fronte ad un suo rifiuto potrebbe aver reagito male. Tuttavia anche le altre strade rimangono aperte. Sta di fatto, ed è un dato oggettivo, Friso si è presentato al cospetto di Boschetto con un coltello in tasca. Evidentemente sapeva che non sarebbe stato un incontro semplice. L'indagato è difeso dall'avvocato Enrico Cogo e dalla collega Tamara Fattore. Proprio il fatto che Friso si sarebbe difeso dalle botte del Boschetto è il punto di partenza della difesa dell'imputato e per questo i suoi legali stanno lavorando per convertire l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. La Procura al momento appare inflessibile e il sostituto procuratore Benedetto Roberti ha contestato al trentaquattrenne anche l'aggravante della premeditazione.