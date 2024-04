La piaga della droga il possibile movente dell'omicidio

La vittima e l'assassino si conoscevano sin dai tempi dell'infanzia. La vittima, Michael Boschetto aveva 31 anni, la persona che gli ha tolto la vita con un fendente al fianco, Giacomo Friso ne ha 34. Quanto accaduto alle prime luci dell'alba del 27 aprile è il tragico epilogo di un rapporto dove le incomprensioni tra i due sono sempre stati una costante. Nel passato si sono affrontati parecchie volte, mai in maniera plateale, ma screzi e colluttazioni sono stati una costante. Cosa sia successo nella mente di Giacomo Friso sabato mattina, dovrà ora emergere dall'interrogatorio a cui sarà sottoposto. Al momento manca un movente. Su un dettaglio gli investigatori non avrebbero dubbi, l'aggressione conclusasi con l'omicidio è avvenuta con Friso attanagliato da uno stato psicofisico alterato.

La droga

Friso e Boschetto sono stati parecchio tempo senza vedersi. Oltre due anni. Questo perchè Friso ha vissuto questo tratto della sua vita in comunità per cercare di disintossicarsi dalla droga. Una volta rientrato a casa, però, non si sono avvertiti i segnali di una guarigione. Anzi. Chi ha incontrato l'omicida nei giorni che hanno preceduto il delitto ha riferito che il 34enne si trovava in una situazione di agitazione tale da chiedere a chiunque incrociasse di accompagnarlo ad acquistare cocaina. A questo punto gli investigatori, tenendo aperte tutte le strade, ipotizzano che la mattina di sabato Friso abbia chiesto anche a Boschetto di aiutarlo a recuperare la sostanza. Il rifiuto del 31enne avrebbe scaldato gli animi fino al tragico epilogo. Stiamo tuttavia parlando solo di ipotesi. L'unico che potrà dare un quadro il più possibile realista di cosa sia accaduto sabato mattina tra le sei e le sette potrà essere soltanto il 34enne quando verrà sentito.

Vicini di casa

Il delitto è maturato in pieno centro a Villafranca Padovana in via Gomiero dove Friso e Boschetto erano vicini di casa. E' giusto sottolineare che Boschetto anni fa ha avuto un problema con la giustizia legato agli stupefacenti, ma dopo aveva invertito la rotta e si era allontanato da quel mondo. Cosa che di fatto non è mai riuscito a fare Friso. La scelta di andare in comunità di Friso sembrava la svolta, ma evidentemente la piaga della droga l'ha talmente travolto che il percorso di recupero a cui è stato sottoposto si è rivelato inutile. Quando è tornato in paese a Villafranca Padovana i clienti del bar del centro, gli amici di sempre, ma anche i normali passanti si sono trovati di fronte ad una situazione scomoda in cui Friso ha mostrato il suo lato più violento, cercando sempre e comunque di trovare lo scontro con chiunque incontrasse e soprattutto per futili motivi. Non è stato possibile fermarlo. Ora si trova in carcere e dovrà spiegare nel dettaglio tante cose. A cominciare dal coltello utilizzato per uccidere. Si dovrà capire se è andato all'incontro con la vittima già armato o lo sia andato a prendere in un secondo momento. Resta il dolore per un ragazzo che ha trovato la morte in modo assurdo, dopo una prima parte di vita travagliata. Ora che era riuscito a mettersi a posto con la giustizia, che stava cercando di trovare un posto nella società, di ricostruirsi un'immagine pulita e propositiva, ha incrociato sulla sua strada un conoscente dell'infanzia che gli ha spezzato qualsiasi aspettativa, lasciando il paese nello strazio per una improvvisa tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere e commentare.