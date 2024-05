Addio a Michael Boschetto, ucciso dal vicino di casa

Si celebrano domani 11 maggio alle 10 nella parrocchia di Taggì di Sopra i funerali di Michael Boschetto, il ragazzo di trentuno anni che lo scorso 27 aprile in via Gomiero a Villafranca Padovana è stato ucciso con una coltellata al fianco che non gli ha dato scampo. Per il delitto sin dal giorno della tragedia è in carcere Giacomo Friso di 34 anni, suo vicino di casa, con il quale fin dall'infanzia ci sono sempre stati scontri verbali e colluttazioni. Un rapporto difficile tra i due che quella mattina si è chiuso nel più tragico dei modi. Subito dopo l'omicidio è stato un poliziotto libero dal servizio a notare che era accaduto qualcosa di grave e a bloccare l'assassino, che è stato poi affidato ai carabinieri.

Le esequie

La famiglia di trentunenne ha scelto di officiare il funerale nella piccola frazione di Taggì di Sopra visto che la vittima proprio a queste parti aveva tanti amici che sicuramente non mancheranno all'ultimo saluto a Michael. Oltre ai familiari più stretti e gli amici, vicino al feretro troverà posto anche la fidanzata della vittima, Blen, che il giorno dell'omicidio è rientrata a casa dal lavoro e ha trovato il compagno riverso in un lago di sangue morente. Quando i soccorritori sono arrivati in via Gomiero, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentunenne avvenuto per dissanguamento. In paese, al bar della zona, tutti sapevano che Friso era da poco rientrato a casa dalla comunità e nei giorni che hanno preceduto il delitto risultava parecchio violento. Nessuno tuttavia pensava ad un epilogo così drammatico.