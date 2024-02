Prima le minacce, poi la coltellata: marito violento in carcere

E' accusato di maltrattamenti in famiglia e per questo è finito dietro le sbarre. Ieri, primo febbraio, i carabinieri della stazione di Limena si sono recati ad Abano Terme dopo hanno notificato un ordine di carcerazione ai danni di un marocchino di 39 anni. L'uomo dopo la notifica degli atti e un passaggio in caserma, è stato condotto alla casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. L’Arma ancora una volta ribadisce alle vittime di maltrattamenti, l’importanza di rivolgersi alle istituzioni al fine di fare emergere tali situazioni e contrastare insieme il fenomeno.

La cronaca

L’uomo, già raggiunto dalla sentenza di condanna ad un anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2021 a Villafranca Padovana, nei confronti della moglie, ha già usufruito del beneficio della pena sospesa subordinato alla frequentazione di un corso rieducativo. Nonostante ciò lo scorso settembre l’uomo ha aggredito nuovamente la moglie, con la quale nel frattempo si è separato, questa volta ferendola con un coltello. Arrestato e portato in carcere, è stato successivamente posto agli arresti domiciliari. Nonostante la sua condizione, ha però continuato a minacciare la ex perdendo quindi diritto al beneficio concessogli degli arresti domiciliari. L’uomo ristretto in carcere dovrà scontare la pena di 1 anno e 4 mesi.