Minaccia di morte la moglie armato di coltello: arrestato

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia che ha visto l'intervento risolutore delle forze dell'ordine. Maltratta la moglie convivente minacciandola di morte, arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Vigodarzere hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, un 63enne di Villafranca Padovana. I fatti si sono verificati nel corso della serata di ieri 6 giugno presso un’abitazione di Villafranca Padovana da dove è giunta al 112 una richiesta d’intervento da parte di una donna che ha riferito di essersi rifugiata nell’abitazione dei vicini di casa per sfuggire all’aggressione del marito convivente. La donna ha anche riferito che poco prima mentre si trovava all’interno della propria casa è stata minacciata di morte dal marito il quale l'ha inseguita impugnando un coltello da cucina.

La vicenda

La donna per sfuggire all’aggressione si è portata all’esterno dell’immobile per cercare riparo, ma raggiunta e fermata dal marito è stata spinta in direzione di un mezzo agricolo che transitava in strada, riuscendo comunque a divincolarsi e trovare rifugio presso l’abitazione dei vicini. La pattuglia prontamente raggiunta la residenza ha identificato l’uomo che è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Padova. Ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. La vittima, seppur sotto choc, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato l'aggressore a scagliarsi contro la donna impugnando una lama.