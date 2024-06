Ripulivano gli scarti aziendali in maniera illecita in cambio di una "mancia"

Nella prima mattinata di oggi, 7 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Padova, in collaborazione con il gruppo carabinieri Forestale di Padova, nell’ambito di un’articolata indagine, hanno dato esecuzione a una serie di decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica patavina, nei confronti di cinque persone, a vario titolo sottoposte alle indagini per ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, peculato, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine

Dall’attività investigativa, sono emersi indizi di colpevolezza nei confronti di due dipendenti della società Etra, estranea ai fatti contestati, che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica e, pertanto, aventi qualifica di incaricato di pubblico servizio, nel caso specifico legati alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti, prelevati presso abitazioni private e aziende, che vengono infine conferiti al termovalorizzatore di Padova, per la definitiva combustione. Secondo l’ipotesi emersa dalle indagini, tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria, in varie occasioni, i due dipendenti avrebbero deviato dal previsto percorso di raccolta dei rifiuti, utilizzando indebitamente uno degli autocarri della società incaricata, al fine di prelevare materiale dismesso di diversa natura presso tre aziende dell’alta padovana che poi, mescolato ad altri rifiuti, veniva incenerito all’interno dell’impianto termovalorizzatore di Padova in viale della Navigazione Interna, all’insaputa del personale della struttura. Sempre dalle preliminari risultanze investigative, i due incaricati di pubblico servizio avrebbero ricevuto in cambio somme di denaro e altre utilità dalle tre aziende per ogni indebita raccolta di rifiuti, caricati a bordo dell’autocarro di proprietà della società, di cui sono dipendenti con regolare contratto di lavoro. Durante le perquisizioni eseguite nella mattinata odierna, in particolare presso due delle aziende oggetto d’indagine, sono state rinvenute cospicue quantità di rifiuti catalogati speciali, ma non pericolosi, di fatto custoditi violando le previste disposizioni e, pertanto, sottoposti a sequestro. Inoltre, in una superficie di terreno di pertinenza di una delle due aziende, i carabinieri hanno individuato e sequestrato un’area, adibita a discarica abusiva, all’interno della quale erano accatastati, tra l’ingente quantitativo di rifiuti depositati, anche bancali di materiale verosimilmente costituito da eternit, il tutto messo in sicurezza, in attesa delle previste procedute di smaltimento in sicurezza.