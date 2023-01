E' andato minaccioso a casa della madre, ma ha il divieto di avvicinamento

Momenti di paura ieri sera, 3 gennaio, a Villanova di Camposampiero. Un figlio di 23 anni, che in passato ha creato non pochi problemi alla madre, si è recato nuovamente alla casa familiare, ma sono intervenuti i carabinieri.

La vicenda

I carabinieri della stazione di Noventa Padovana, allertati da alcuni vicini di casa, dopo averlo bloccato, l'hanno accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito l'hanno denunciato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Misura questa che gli era stata notificata a seguito di pregressi comportamenti lesivi nei confronti della mamma. Ora sarà tenuto sotto stretto controllo per evitare che il reato venga reiterato.