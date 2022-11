Mercoledì l'ultimo saluto ad Emanuele, 18 anni, morto mentre andava alla partita

Si celebrano mercoledì 30 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Murelle di Villanova di Camposampiero i funerali di Emanuele Piccolo, il giovane calciatore di 18 anni morto sabato scorso a seguito di un incidente stradale.

L'ultimo saluto

Accanto al feretro troveranno posto il papà Nicola con la compagna Nicla, la nonna Giancarla, gli zii Fabio e Patrizia, il cugino Leonardo e tutti coloro che in questi anni hanno imparato a conoscere e ad apprezzare le qualità di Emanuele che proprio ora si stava affacciando alla vita.

L'incidente

Sabato scorso 19 novembre poco dopo le 13 Emanuele ha salutato il padre, è salito in sella alla sua Kawasaki per dirigersi al campo sportivo dove l'attendeva una partita di calcio del campionato juniores con la maglia dell'Us Torre. Ha fatto in tempo a percorrere forse trecento metri, poi all'altezza di una semicurva in via Cornara a Murelle la sua moto ha perso aderenza sul terreno e il diciottenne è volato rovinosamente sull'asfalto. Ne sono seguiti interminabili minuti nei quali i rianimatori del Suem 118 hanno tentato l'impossibile per salvarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso tra lo strazio dei presenti.