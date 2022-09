Spaccata al bar degli impianti sportivi: arrestato un giovane del paese

Pensava fosse un gioco da ragazzi commettere un furto al bar degli impianti sportivi del Villanova Calcio, ma qualcuno l'ha notato e ha chiamato il 112. E' successo giovedì sera 22 settembre. Nei guai è finito un ragazzo brasiliano di 20 anni domiciliato proprio a Villanova.

I fatti

Qualcuno ha notato un giovane spaccare la vetrata dell'esercizio commerciale e penetrare all'interno. Immediato l'allarme al 112. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia dell'Arma che ha colto sul fatto lo straniero. Il giovane è stato portato in caserma e arrestato per furto aggravato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish con relativa segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore. Recuperate 50 euro provento del furto e un paio di forbici da elettricista utilizzate per fare irruzione del locale. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto condannandolo a due mesi di reclusione e una ammenda di 50 euro.