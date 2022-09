Rissa in centro, accoltellato un uomo di 26 anni

Paura in pieno centro a Villanova di Camposampiero ieri sera, 5 settembre, all'altezza di piazza Mercato. Due fratelli con il padre residenti in paese stavano passeggiando quando si sono imbattuti in due ventenni sempre residenti a Villanova. Ne è nata una discussione che è sfociata ben presto in violenza.

L'aggressione

Uno dei due aggressori ha preso dalla tasca un coltello e ha colpito due volte agli arti inferiori uno dei due fratelli, 26 anni, che è caduto a terra riverso in una pozza di sangue. Nella contesa anche il padre che cercava di dividere i contendenti è rimasto leggermente contuso.

Il contesto

Il parapiglia è avvenuto davanti agli occhi di centinaia di passanti che stavano affollando il paese per la sagra che chiuderà i battenti stasera. Si sono registrati attimi di autentico terrore quando si è sparsa la voce che a terra era rimasto un uomo ferito e sanguinante.

Indagini

I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza hanno già identificato i due aggressori, avrebbero circa vent'anni, noti alle forze dell'ordine. E' già stata sequestrata una mazza da baseball che un passante è riuscito a strappare di mano ad uno dei due aggressori. La coppia è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori dell'Arma non escludono alcuna ipotesi. Vittime e aggressori sicuramente si conoscevano e tra di loro potrebbero esserci stati conti in sospeso da saldare.

Soccorsi

Il ferito è stato soccorso dal personale medico del Suem 118. Una volta trasportato in ospedale e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. La prognosi è di 15 giorni.