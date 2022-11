In sella ad una moto si schianta a due passi da casa: la vittima ha 18 anni

Incidente mortale oggi, 19 novembre poco dopo le 13,30 a Villanova di Camposampiero. E' successo tutto in via Cornara. La vittima ha diciotto anni, si chiamava Emanuele Piccolo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese il ragazzo stava transitando in sella ad una Kawasaki quando ad un tratto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nello schianto ha riportato lesioni serie. Sul posto si sono subito portati i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso. Per interminabili minuti il giovane è stato rianimato, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Indagini

Da un primo riscontro il motociclista sarebbe rimasto vittima di una fuoriuscita autonoma. La sua abitazione dista dal luogo dell'incidente un centinaio di metri. Non è dato sapere cosa abbia provocato la perdita di controllo della Kawasaki. Il traffico in via Cornara nella frazione di Murelle è stato inibito per diverse ore dagli agenti per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza e completare l'attività d'indagine.