Cittadini a lezione dai carabinieri per contrastare il fenomeno delle truffe

Continua la campagna informativa rivolta ad anziani e comunque alle persone fragili, per ridurre il rischio di cadere vittime di truffe ad opera di delinquenti senza scrupoli.

I fatti

Ieri 9 dicembre in provincia di Padova si sono svolti due distinti incontri: a Santa Giustina in Colle, circa 30 presenti, con relatore il luogotenente Claudio Girolimetto, comandante della stazione dei carabinieri di Camposampiero e a Villanova di Camposampiero con in cattedra il maresciallo Daniele Rampin al comando della stazione di Pionca di Vigonza. In questo secondo appuntamento una cinquantina i cittadini intervenuti.

I contenuti

Nei due appuntamenti i militari hanno esortato i presenti a diffidare della confidenza di persone estranee, a non far entrare in casa sconosciuti. Si è poi parlato della truffa più ricorrente tra gli anziani soprattutto di sesso maschile: "la truffa dell'abbraccio". Nello specifico è fondamentale non accettare lusinghe da avvenenti donne che tentano un approccio accattivante. Dietro questi gesti non c'è alcuna voglia di intimità e tenerezza, ma solo l'obiettivo di distrarre la vittima di turno per portar via portafogli, orologi e catenine dal collo.

Le raccomandazioni

Ancora una volta si è chiesta la massima collaborazione alla gente comune affinchè, nel caso si imbattessero in situazioni sospette o comunque meritevoli di un sopralluogo delle forze dell'ordine, non si facciano scrupoli a comporre i numeri d'emergenza. Molto spesso i truffatori vengono arrestati in flagranza di reato proprio quando c'è la piena collaborazione con la collettività.