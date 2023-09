Incidente mortale, 45enne esce di strada alla guida della sua Lancia Y e perde la vita

Incidente mortale nella notte tra il 15 e il 16 settembre, lungo via Straelle a Villanova di Camposampiero, non distante dai confini con Campodarsego. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, un uomo di 45 anni, Giancarlo Maniero, al volante di una Lancia Y, è finito fuori strada concludendo la sua corsa in un fossato che scorre lungo la strada. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni passanti che hanno visto l'auto incidentata. Nessun altro mezzo, è stato appurato, è rimasto coinvolto nello schianto. La vittima gestiva un bar nel comune di Noale (Venezia), non distante dal luogo della tragedia.

I soccorsi

Quando i sanitari del Suem 118 sono giunti sul luogo dell'emergenza unitamente ai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'automobilista. Persona molto nota in paese, barista, potrebbe, secondo i primi riscontri, essere rimasto vittima di un colpo di sonno o di un malore. La viabilità lungo via Straelle è rimasta inibita al traffico per un paio d'ore, il tempo necessario ai carabinieri e agli altri operatori di completare le varie attività. Poi il pubblico ministero di turno ha dato il nullaosta per la rimozione della salma che è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Camposampiero.