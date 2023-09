Minacce di morte alla ex moglie: arrestato marito violento

Ormai era diventato un pericolo pubblico per sua moglie e i suoi figli. Dopo aver violato a più riprese il provvedimento dell'allontanamento dalla casa familiare, i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza hanno arrestato un uomo di 48 anni di Villanova di Camposampiero. La convivenza in famiglia da quando si sono sposati 27 anni fa non è mai stata serena. L’uomo per futili motivi, è spesso andato in escandescenza e ha aggredito la moglie con insulti, minacce e percosse. A casa i frequenti episodi di violenza sono avvenuti davanti ai figli che, per paura, si andavano a nascondere in camera. All’ordine del giorno urla, porte rotte a pugni, suppellettili scagliati contro i muri, il controllo totale sulle decisioni familiari e sulla vita di tutti. Anni passati sulle montagne russe degli umori dell’uomo senza potersi in alcun modo ribellare.

La prima svolta

Dopo anni di vita vissuta in queste condizioni, raccolto il coraggio, la donna ha deciso di separarsi, ma comunicata tale decisione, l’aggressività dell’uomo si è amplificata e, agli insulti e alle botte, ha aggiunto le minacce di morte. La donna temendo per la propria vita e per quella dei figli si è recata dai carabinieri di Pionca di Vigonza dove i militari hanno raccolto la querela, le testimonianze a riscontro e informato del problema l'autorità giudiziaria. La risposta delle istituzioni a protezione delle vittime è stata tempestiva: l’uomo, il 12 settembre è stato raggiunto dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento alle parti offese.

L'arresto

Nei giorni successivi, però, l’uomo, nonostante il provvedimento, ha violato le prescrizioni impostegli e, in più occasioni, ha avvicinato e minacciato la moglie. Ne è conseguito un provvedimento più severo: la custodia cautelare in carcere. Il marito violento è stato arrestato il 26 settembre 2023 e portato alla Casa Circondariale di Padova. Dovrà difendersi dalla pesante accusa di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli. Per la vittima e i suoi figli ora, la possibilità di potersi finalmente ricostruire una vita.