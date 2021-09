Vince centomila euro al Superenalotto ma non li ritira: giallo a Cadoneghe

La scadenza ultima per ritirare il premio è venerdì 24 settembre 2021

Può accadere che un giorno, grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”, ti ritrovi ad aver vinto 100 mila euro. Così è stato per molte persone, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto.

Otto premi

Dei 100 premi da 100.000€ assegnati durante il concorso n. 76 di sabato 26 giugno grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”, infatti, sono 8 i premi non ancora riscossi. Uno di questi è stato acquistato presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Beccaro Davide in Via Guido Franco, 25 A, a Cadoneghe.

Riscossione

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è venerdì 24 settembre 2021.