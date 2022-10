Vino, Padova si tinge di ‘Rosso Bordò’

Degustazioni, masterclass, incontri formativi e appuntamenti diffusi per celebrare i vini rossi ispirati dalla Garonne ma con l’anima e le radici ben piantate in terra veneta. Sabato 29 e domenica 30 ottobre al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova (via Altinate, 71), arriva Rosso Bordò, la manifestazione organizzata dal Consorzio dei Colli Euganei, in collaborazione con il Comune di Padova e il Consorzio Vini Montello, con il patrocinio dell'Ogd Terme e Colli e della Strada del Vino Colli Euganei.

Aziende

Appuntamento con i vini di 30 aziende, tra momenti dedicati al pubblico, agli esperti di settore e alle scuole alberghiere, per un evento che rompe i confini e coinvolge le enoteche padovane. Protagonista assoluto il Colli Euganei Doc Rosso insieme ai rossi monovitigno a base Merlot, Carmenère, Cabernet Franc e Sauvignon. Ospiti d’onore i produttori del Montello, territorio vicino e vocato in terra veneta.

L’evento fa da anteprima alla nona edizione del Novembre Patavino, il festival d’autunno dedicato alla cultura e all’enogastronomia padovana e regionale.

Il programma

Si parte sabato 29 alle 9:30 all’Auditorium San Gaetano con la lectio magistralis “I Colli Euganei dai vulcani alla tavola”, a cura del critico enogastronomico Marco Colognese e dedicata agli studenti degli istituti alberghieri.

Dalle 14:00 alle 19:00 in Agorà, walk around tasting aperto al pubblico tra i banchi delle aziende dei Colli Euganei e del Montello.

Alle 15:00 appuntamento con la masterclass sui bordolesi Euganei del wine critic Aldo Fiordelli, dedicata a stampa e operatori di settore. A seguire, un appuntamento con gli enotecari della città, per raccontare storie, tradizioni e aneddoti che animano la cultura patavina del buon bere.

Domenica 30 ottobre, dalle 11:00 alle 19:00 si riaprono le porte dell’Agorà per il walk around tasting tra i banchi dei produttori.

Alle 15:00, masterclass con il wine blogger Francesco Saverio Russo, rivolta a operatori e winelover.