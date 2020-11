Violazione delle norme anti Covid: chiuso il Playboy Club di Abano

Nell’ambito dei controlli di misure di contenimento date dall’emergenza epidemiologica causata dal Covid 19, si è proceduto a infliggere la chiusura forzata, per cinque giorni, del “Playboy Club”, di via Monte Ceva, ad Abano. Il circolo è stato trovato aperto dopo le 18.00, violando di conseguenza le restrizioni. Il “Playboy Club” già in Maggio era incorso in una sanzione dello stesso tipo.

