La minacciava e picchiava per farsi dare soldi: «Prendo delle bombole di gas, ti faccio vedere io»

«Prendo delle bombole di gas, vi faccio vedere io». È solo una delle ultime frasi che il suo stalker ha rivolto a lei e alla famiglia. Il tribunale ha stabilito che resti in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

La Squadra mobile ha condotto in carcere Abdeljabbar Fechtali, marocchino di 38 anni, accusato di lesioni personali e rapina nei confronti di una donna nei cui confronti aveva un divieto di avvicinamento. Lo ha deciso il Gip del tribunale di Padova. L’uomo negli ultimi mesi aveva una relazione sentimentale con una donna che era arrivato a minacciare e picchiare per avere soldi. La donna lo ha denunciato e da lì è scattato il divieto di avvicinamento ma non è bastato. Fechtali continuava a chiamarla e cercare di incontrarla, arrivando a minacciarla con la frase: «Prendo delle bombole di gas, vi faccio vedere io». Le forze dell’ordine sono intervenute diverse volte per farlo allontanare. Troppe, secondo il tribunale che ha deciso di chiuderlo in prigione.