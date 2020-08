Aggredisce un'anziana e la scaraventa fuori dall'auto: bloccato e arrestato dai carabinieri

Si è accanito con violenza su un’anziana di 79 anni, l’ha scaraventata giù dall’auto ma un passante è riuscito a mettere in fuga l’aggressore. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vigodarzere.

L’aggressione

Erano le 16.30 di lunedì 3 agosto quando due coniugi hanno accostato l’auto in piazza Mercato a Villanova di Camposampiero. Il 78enne è sceso e si è recato al vicino sportello bancomat per ritirare dei soldi, mentre la moglie lo aspettava in macchina. Un 35enne originario del Togo si è avvicinato all’auto e ha bussato sul finestrino. La donna ha aperto la portiera per sentire cosa volesse e quello l’ha afferrata e trascinata fuori dall’abitacolo con violenza, per poi barricarsi nel veicolo. Il marito della donna è accorso in suo aiuto ed è stato anche lui spinto via. Di lì passava un signore che vedendo la scena si è avvicinato mentre chiamava i carabinieri: lo straniero allora è fuggito. I carabinieri, grazie alla descrizione accurata del testimone, hanno rintracciato poco dopo l’aggressore che ha tentato di scappare senza riuscirci. Accusato di violenza privata, il tribunale di Padova ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 6 mesi (pena sospesa).