Aggredisce una ragazza per strada: 17enne arrestato per violenza sessuale

L’ha tenuta bloccata, le ha impedito qualsiasi movimento. L’ha baciata e toccata nelle parti intime nonostante lei continuasse a divincolarsi e urlare «Aiuto». Un 17enne è indagato per violenza sessuale.

La violenza

Era l’inizio di gennaio. Un 17enne di origine straniera si trovava di notte in zona San Carlo, a Padova. Ha incontrato una ragazza, ha provato a parlarci. Ma lei non ha dato confidenza, ha continuato a camminare. Così il minorenne l’ha afferrata e immobilizzata, costringendola a subire atti sessuali. La baciava sul collo e le toccava le parti intime mentre lei cercava di divincolarsi, chiedeva aiuto a squarciagola. Da sola, lottando, la ragazza è riuscita a liberarsi e a correre via.

L’arresto

La ragazza ha denunciato tutto alla polizia. Ha fornito una descrizione quanto più dettagliata possibile agli agenti della Squadra mobile che si sono messi alla ricerca del 17enne. Lo hanno individuato presto, era già noto per segnalazioni legate allo spaccio. E quando hanno mostrato la sua foto alla vittima, lei ha confermato. Il minore è stato arrestato: la Squadra mobile ha dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura del tribunale dei minori di Venezia. E mentre lo ammanettavano i poliziotti hanno scoperto che aveva anche delle dosi di hashish quindi si è aggiunta la denuncia per detenzione a fini di spaccio di droga. Ora si trova all’istituto penale per minorenni di Treviso.