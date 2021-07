Tocca le parti intime di una donna e pratica autoerotismo nel negozio: denunciato

Ha toccato le parti intime di una donna che faceva tranquillamente acquisti in un negozio con i figli minorenni. Non contento, ha praticato autoerotismo tra gli scaffali sotto gli sguardi orripilati di clienti e bambini.

Il fatto

Sono giunte al termine le indagini riguardanti un 51enne della Bosnia Erzegovina residente a Loreggia. Martedì 20 luglio i carabinieri lo hanno denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 30 giugno, in un negozio di casalinghi a Camposampiero. Il 51enne ha toccato ripetutamente le parti intime di una donna di 51 anni che stava facendo spese assieme ai figli minorenni. Lei si è scostata, gli ha intimato di andarsene ma lui si è avvicinato più e più volte, incurante del fatto che i figli della donna fossero a pochi passi. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno scoperto che oltre alla violenza l’uomo si è aggirato tra gli scaffali del punto vendita e di fronte a donne e bambini si metteva le mani nei pantaloni praticando l’autoerotismo in più circostanze.