Violenza sessuale nelle piazze, barista denuncia titolare di un locale del centro

Tentativo di violenza sessuale in un bar delle piazze. Questo ha raccontato una barista che lavoro proprio in un locale della zona, che ha denunciato un collega titolare di un bar. Come racconta Il Mattino di Padova una ragazza di 20 anni ha deciso di querelare l'uomo. Una denuncia finita sul tavolo del pubblico ministero Sergio Dini che ha coordinato le indagini in merito ai fatti accaduti quella sera dei primi di gennaio, individuando il sospetto in un quarantenne.

Il racconto

Stando al racconto della ragazza, dopo aver terminato il turno di lavoro ha proseguito la serata con un’amica in un bar poco distante da quello in cui svolge servizio. Poco dopo, attorno alle due, a loro si è unito un altro amico. A quel punto il titolare del bar avrebbe abbassato la saracinesca e iniziato con le avances, provando anche a baciare la ragazza. Dopo il rifiuto avrebbe però attratto la ragazza nel retro del locale, dove avrebbe iniziato a toccarla. Spaventata, sarebbe riuscita a scappare e a ritornare dagli amici, nel frattempo ancora seduti ai tavolini interni del bar. Dopo due giorni la ragazza ha deciso i rivolgersi alle forze dell’ordine. Nel frattempo sono stati ascoltati i testimoni, che avrebbero confermato la versione della ragazza, mentre il sospeto aggressore non è stato ancora chiamato a difendersi.