Violenze in famiglia: due denunciati a Sarmeola di Rubano

Sullo sfondo due vicende simili avvenute nel comune di Sarmeola: due uomini che non accettano la separazione e che tengono condotte violente nei confronti delle ex coniugi.

Violenza

Nel primo caso i Carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno denunciato in stato di libertà C.S.G., 55enne del posto con precedenti penali, perché dallo scorso dicembre ha tenuto condotte violente nei confronti della coniuge convivente dalla quale si sta separando. I carabinieri gli hanno notificato l’ordinanza del GIP di Padova con la quale gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Figli

Sempre i Carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno denunciato in stato di libertà M.E., 52enne del posto, in quanto autore di condotte vessatorie e aggressive nei confronti della ex compagna, scaturite dalle divergenze sulla gestione e l’affidamento dei 2 figli minori della coppia. Anche in questo caso gli è stato contestualmente notificata l’ordinanza emessa dal GIP di Padova con la quale gli è stato vietato di avvicinarsi alla vittima.