Dalla cittadinanza onoraria alla visita: Bolsonaro ad Anguillara Veneta lunedì primo novembre

Si prevedono giorni di nuove, aspre polemiche: lunedì primo novembre Jair Bolsonaro, presidente della Repubblica federale del Brasile, visiterà Anguillara Veneta, Comune in cui è nato il bisnonno Vittorio e che il 25 ottobre gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Bolsonaro ad Anguillara

Ad annunciarlo durante l'ultimo consiglio comunale è stato il sindaco Alessandra Buoso, e l'ulteriore conferma arriva da una delibera di Giunta in cui il Comune di Anguillara Veneta assegna 9mila euro alla locale Pro Loco per l'organizzazione di un evento in occasione della visita di una non meglio precisata “delegazione straniera”. Ovvero quella brasiliana, con il presidente Bolsonaro che approfitterà del G20 di Roma - in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre - per poi recarsi ad Anguillara Veneta. Non è da escludere una sua visita anche alla Basilica di Sant'Antonio, tanto che nel prossimo Cosp - Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica verrà trattata la questione.